NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach Daten zum Einzelhandelsumsatz des wichtigsten chinesischen Großhandelspartners Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Dieser habe im Juni zum fünften Mal in Folge sinkende Umsätze verzeichnet, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Daten deuteten darauf hin, dass das Wachstum der Sportartikelbranche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gedämpft bleibe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 10:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 10:54 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.