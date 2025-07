FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nike zwar von 74 auf 76 US-Dollar angehoben, die Papiere aber nach der jüngsten Kursrally von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Wir sehen weiterhin signifikante Kostenrisiken durch die US-Zölle, die wir höher einschätzen als im aktuellen Ausblick des Managements dargestellt", schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Den höheren fairen Wert der Aktien begründet er mit der Aktualisierung der Schätzungen für den Sportartikelhersteller./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.