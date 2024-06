Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,24 Prozent fester bei 5 028,39 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,342 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 5 025,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 016,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 025,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 033,57 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 5 085,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.03.2024, einen Stand von 4 930,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 4 289,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 467,60 EUR), Inditex (+ 0,81 Prozent auf 46,03 EUR), EssilorLuxottica (+ 0,56 Prozent auf 208,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,40 Prozent auf 22,70 EUR) und Enel (+ 0,37 Prozent auf 6,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen VINCI (-0,93 Prozent auf 103,85 EUR), adidas (-0,52 Prozent auf 228,50 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,50 Prozent auf 741,80 EUR), Infineon (-0,49 Prozent auf 37,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,49 Prozent auf 111,80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 314 084 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 379,425 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,75 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

