Rentable Next-Investition? 30.10.2025 10:03:41

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Next-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Next-Aktie bei 49,35 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 202,634 Next-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 544,07 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 29.10.2025 auf 145,80 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 195,44 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 16,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

