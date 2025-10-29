FTSE 100-Handel aktuell: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,61 Prozent auf 9 755,82 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,773 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 696,77 Punkten, nach 9 696,74 Punkten am Vortag.

Bei 9 696,75 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 759,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 299,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, stand der FTSE 100 bei 9 136,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 219,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18,11 Prozent. Bei 9 759,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Next (+ 6,86 Prozent auf 143,25 GBP), Fresnillo (+ 6,42 Prozent auf 22,86 GBP), Glencore (+ 5,85 Prozent auf 3,72 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,25 Prozent auf 18,16 GBP) und Rio Tinto (+ 2,23 Prozent auf 55,28 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Barratt Developments (-1,88 Prozent auf 3,86 GBP), Weir Group (-1,48 Prozent auf 29,38 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,17 Prozent auf 1,87 GBP), IMI (-1,09 Prozent auf 23,60 GBP) und Croda International (-0,99 Prozent auf 29,16 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 28 277 820 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 218,650 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,54 erwartet. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

