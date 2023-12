Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag stärker

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent fester bei 4 526,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,950 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,011 Prozent schwächer bei 4 522,79 Punkten, nach 4 523,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 532,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 519,62 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 197,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 254,33 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der Euro STOXX 50 mit 3 942,62 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 17,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 532,80 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1,08 Prozent auf 25,22 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 22,81 EUR), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 163,74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,78 Prozent auf 2,69 EUR) und Ferrari (+ 0,71 Prozent auf 342,03 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-0,83 Prozent auf 31,63 EUR), SAP SE (-0,82 Prozent auf 146,96 EUR), BASF (-0,61 Prozent auf 44,92 EUR), Eni (-0,48 Prozent auf 14,94 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 37,04 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 708 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 369,114 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

2023 präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

