Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent fester bei 4 644,70 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,039 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,174 Prozent fester bei 4 647,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 639,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 653,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 644,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 521,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 028,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2023, den Wert von 4 158,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,92 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 653,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 1,63 Prozent auf 318,51 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 33,81 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,77 Prozent auf 2,80 EUR), Bayer (+ 0,73 Prozent auf 30,97 EUR) und Siemens (+ 0,68 Prozent auf 168,48 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,58 Prozent auf 44,56 EUR), Eni (-0,55 Prozent auf 14,84 EUR), Enel (-0,37 Prozent auf 6,20 EUR), SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 162,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 184,05 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 201 896 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 386,094 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at