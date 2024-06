Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,18 Prozent auf 4 566,33 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,013 Prozent fester bei 4 558,91 Punkten, nach 4 558,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 558,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 570,01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 525,05 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.03.2024, mit 4 347,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 972,76 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 467,60 EUR), National Grid (+ 0,94 Prozent auf 8,81 GBP), GSK (+ 0,71 Prozent auf 16,33 GBP), RELX (+ 0,69 Prozent auf 35,27 GBP) und EssilorLuxottica (+ 0,56 Prozent auf 208,15 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-2,19 Prozent auf 52,40 GBP), Glencore (-1,23 Prozent auf 4,70 GBP), VINCI (-0,93 Prozent auf 103,85 EUR), BAT (-0,50 Prozent auf 23,90 GBP) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,50 Prozent auf 741,80 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 025 968 Aktien gehandelt. Mit 582,161 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Mit 9,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at