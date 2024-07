Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Zum Handelsende sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 18 305,00 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 255,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 462,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 18 607,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 521,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 180,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,32 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,39 Prozent auf 22,85 EUR), Deutsche Bank (+ 3,34 Prozent auf 15,41 EUR), Commerzbank (+ 2,96 Prozent auf 14,61 EUR), RWE (+ 2,03 Prozent auf 32,60 EUR) und Siemens (+ 1,96 Prozent auf 177,12 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Sartorius vz (-3,33 Prozent auf 211,70 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 185,68 EUR), QIAGEN (-1,89 Prozent auf 37,82 EUR), BASF (-1,76 Prozent auf 44,39 EUR) und Merck (-1,74 Prozent auf 152,05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 674 947 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 221,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at