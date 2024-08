Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,84 Prozent höher bei 18 839,06 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,789 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,339 Prozent auf 18 745,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 681,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 853,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 731,45 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 18 417,55 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 28.05.2024, mit 18 677,87 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, stand der DAX bei 15 792,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,34 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Covestro (+ 3,08 Prozent auf 55,50 EUR), Symrise (+ 2,77 Prozent auf 116,85 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,87 Prozent auf 52,38 EUR), adidas (+ 1,83 Prozent auf 227,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,79 Prozent auf 490,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-2,11 Prozent auf 24,11 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 83,90 EUR), Porsche Automobil vz (-0,69 Prozent auf 40,49 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 62,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,50 Prozent auf 96,34 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 739 627 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 226,534 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at