Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich

Am Freitag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent auf 26 304,77 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 243,070 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,272 Prozent auf 26 254,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 183,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 378,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 197,30 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,448 Prozent aufwärts. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 24 059,04 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.09.2023, den Wert von 27 812,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, notierte der MDAX bei 25 954,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 3,26 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 4,20 Prozent auf 25,80 EUR), HOCHTIEF (+ 2,87 Prozent auf 102,00 EUR), RATIONAL (+ 2,72) Prozent auf 603,50 EUR), Aurubis (+ 2,27 Prozent auf 77,52 EUR) und Delivery Hero (+ 2,06 Prozent auf 29,71 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Bechtle (-5,04 Prozent auf 43,19 EUR), RTL (-2,24 Prozent auf 32,34 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,22 Prozent auf 5,65 EUR), EVOTEC SE (-2,20 Prozent auf 18,19 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,47 Prozent auf 127,65 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 626 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,966 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

