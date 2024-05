Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am Morgen aufwärts.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent auf 26 824,46 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 240,965 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,001 Prozent fester bei 26 709,25 Punkten, nach 26 708,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 709,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 879,17 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,97 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 26 939,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 728,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, stand der MDAX bei 27 365,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,052 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 1,77 Prozent auf 2,07 EUR), TAG Immobilien (+ 1,61 Prozent auf 13,86 EUR), Aurubis (+ 1,43 Prozent auf 71,05 EUR), thyssenkrupp (+ 1,39 Prozent auf 4,95 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,37 Prozent auf 39,31 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 38,08 EUR), SMA Solar (-0,85 Prozent auf 46,50 EUR), Nemetschek SE (-0,53 Prozent auf 83,90 EUR), Scout24 (-0,42 Prozent auf 71,25 EUR) und Jungheinrich (-0,22 Prozent auf 35,76 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 257 178 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 17,740 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,37 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at