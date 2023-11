Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker

Am Mittwoch geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 13 257,38 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 103,786 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,081 Prozent fester bei 13 264,22 Punkten in den Handel, nach 13 253,54 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 235,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 402,43 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 3,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 12 599,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, lag der SDAX bei 13 124,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, betrug der SDAX-Kurs 12 535,57 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Ceconomy St (+ 15,69 Prozent auf 2,37 EUR), Hypoport SE (+ 4,95 Prozent auf 139,90 EUR), Nagarro SE (+ 4,78 Prozent auf 81,05 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,31 Prozent auf 16,44 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,22 Prozent auf 1,32 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Aroundtown SA (-6,27 Prozent auf 2,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,68 Prozent auf 34,54 EUR), INDUS (-3,60 Prozent auf 20,10 EUR), New Work SE (ex XING) (-2,87 Prozent auf 74,40 EUR) und IONOS (-2,74 Prozent auf 14,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 772 023 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,325 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,51 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der Schaeffler-Aktie an.

