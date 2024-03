Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 13 988,68 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,257 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 13 986,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 984,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 986,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 997,23 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 765,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 13 799,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, notierte der SDAX bei 12 641,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,25 Prozent auf 20,75 EUR), Vossloh (+ 3,89 Prozent auf 46,70 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,49 Prozent auf 17,66 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,18 Prozent auf 37,76 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,08 Prozent auf 9,92 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil 1&1 (-2,56 Prozent auf 15,20 EUR), NORMA Group SE (-1,99 Prozent auf 15,73 EUR), Dermapharm (-1,44 Prozent auf 32,94 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,20 Prozent auf 6,07 EUR) und SYNLAB (-1,02 Prozent auf 10,64 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die flatexDEGIRO-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 41 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,150 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

