Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent fester bei 26 724,44 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 243,654 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,012 Prozent auf 26 586,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 589,15 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 475,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26 774,77 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 264,39 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Wert von 25 824,65 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 30.05.2023, mit 26 795,41 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,424 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Fraport (+ 3,32 Prozent auf 52,90 EUR), HelloFresh (+ 2,68 Prozent auf 5,51 EUR), HUGO BOSS (+ 2,27 Prozent auf 48,11 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,04 Prozent auf 115,30 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,81 Prozent auf 84,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen KION GROUP (-2,28 Prozent auf 43,37 EUR), Stabilus SE (-1,55 Prozent auf 57,20 EUR), FUCHS SE VZ (-0,77 Prozent auf 43,78 EUR), TeamViewer (-0,76 Prozent auf 11,70 EUR) und LANXESS (-0,64 Prozent auf 24,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 646 456 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,773 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

