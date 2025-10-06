Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels stärker

Der SDAX gewann zum Handelsschluss an Wert.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,73 Prozent fester bei 17 492,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 86,817 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,183 Prozent auf 17 397,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 365,82 Punkten am Vortag.

Bei 17 282,72 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 517,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 16 528,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 480,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, mit 14 134,82 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 25,97 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 9,38 Prozent auf 206,50 EUR), Siltronic (+ 9,15 Prozent auf 58,45 EUR), Amadeus Fire (+ 7,71 Prozent auf 55,90 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 6,39 Prozent auf 11,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,50 Prozent auf 34,86 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Klöckner (-4,49 Prozent auf 5,74 EUR), PNE (-3,02 Prozent auf 12,84 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-2,09 Prozent auf 3,51 EUR), Stabilus SE (-1,79 Prozent auf 24,65 EUR) und grenke (-1,66 Prozent auf 16,54 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 798 078 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5,726 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at