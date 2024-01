Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,36 Prozent höher bei 3 238,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 473,312 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,112 Prozent höher bei 3 229,96 Punkten, nach 3 226,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 241,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 227,98 Punkten erreichte.

TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 3 251,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der TecDAX-Kurs 2 999,47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, mit 3 027,72 Punkten bewertet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,10 Prozent auf 96,54 EUR), MorphoSys (+ 1,81 Prozent auf 36,07 EUR), QIAGEN (+ 1,72 Prozent auf 40,80 EUR), ATOSS Software (+ 1,30 Prozent auf 202,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,14 Prozent auf 18,16 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-1,11 Prozent auf 33,96 EUR), United Internet (-0,88 Prozent auf 22,64 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 22,25 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,67 Prozent auf 35,34 EUR) und JENOPTIK (-0,39 Prozent auf 25,86 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 930 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 160,342 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

