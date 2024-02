Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0,70 Prozent aufwärts auf 3 348,01 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 508,206 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,011 Prozent schwächer bei 3 324,24 Punkten, nach 3 324,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 317,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 351,77 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 3 226,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der TecDAX mit 2 956,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, notierte der TecDAX bei 3 338,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,704 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 377,63 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 36,15 Prozent auf 57,40 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 34,66 EUR), HENSOLDT (+ 1,63) Prozent auf 28,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,10 Prozent auf 84,72 EUR) und TeamViewer (+ 1,01 Prozent auf 13,55 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,82 Prozent auf 19,39 EUR), Nagarro SE (-2,59 Prozent auf 86,55 EUR), Energiekontor (-2,55 Prozent auf 72,50 EUR), SMA Solar (-2,26 Prozent auf 46,78 EUR) und Nordex (-1,73 Prozent auf 9,18 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 300 409 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,410 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at