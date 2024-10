Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 42 648,91 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,216 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,135 Prozent auf 42 511,37 Punkte an der Kurstafel, nach 42 454,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 42 687,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42 507,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,850 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 40 861,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 753,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 804,87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,08 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42 687,45 Punkten. 37 122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit JPMorgan Chase (+ 3,20 Prozent auf 219,66 USD), Goldman Sachs (+ 1,35 Prozent auf 510,50 USD), Johnson Johnson (+ 1,02 Prozent auf 162,15 USD), Boeing (+ 0,84 Prozent auf 147,85 USD) und Travelers (+ 0,82 Prozent auf 235,12 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Merck (-0,98 Prozent auf 108,33 USD), Apple (-0,65 Prozent auf 227,54 USD), Visa (-0,55 Prozent auf 275,94 USD), IBM (-0,41 Prozent auf 232,06 USD) und Salesforce (-0,36 Prozent auf 289,13 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 009 540 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,191 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

