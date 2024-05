Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstag.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent fester bei 18 828,50 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,249 Prozent fester bei 18 855,15 Punkten, nach 18 808,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 875,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 770,14 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 718,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 874,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 14 298,41 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,81 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 907,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 7,56 Prozent auf 1 145,20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,51 Prozent auf 173,87 USD), ASML (+ 3,45 Prozent auf 989,25 USD), Enphase Energy (+ 3,32 Prozent auf 129,34 USD) und ON Semiconductor (+ 2,59 Prozent auf 74,44 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Moderna (-9,44 Prozent auf 150,89 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,59 Prozent auf 150,34 USD), Zscaler (-4,32 Prozent auf 164,22 USD), Paychex (-3,54 Prozent auf 119,83 USD) und Palo Alto Networks (-3,40 Prozent auf 310,68 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 356 063 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,940 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,52 Prozent.

Redaktion finanzen.at