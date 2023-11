Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,01 Prozent auf 14 337,24 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,037 Prozent fester bei 14 340,86 Punkten, nach 14 335,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 232,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 347,39 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 715,24 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15 757,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 11 405,57 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 31,99 Prozent. Bei 15 932,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell DexCom (+ 3,91 Prozent auf 88,23 USD), Sirius XM (+ 3,11 Prozent auf 4,31 USD), Electronic Arts (+ 2,38 Prozent auf 124,20 USD), Enphase Energy (+ 1,86 Prozent auf 80,12 USD) und ASML (+ 1,79 Prozent auf 599,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-4,43 Prozent auf 99,64 USD), Amgen (-3,86 Prozent auf 253,02 USD), NVIDIA (-3,20 Prozent auf 398,42 USD), ON Semiconductor (-2,56 Prozent auf 63,67 USD) und JDcom (-2,04 Prozent auf 25,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 574 498 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,476 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

