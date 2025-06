Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch steigt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,81 Prozent auf 21 974,70 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,901 Prozent fester bei 21 994,16 Punkten, nach 21 797,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 22 041,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 901,05 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,898 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Wert von 20 061,45 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 11.03.2025, bei 19 376,96 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 11.06.2024, bei 19 210,18 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,76 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palantir (+ 3,49 Prozent auf 137,45 USD), Starbucks (+ 3,39 Prozent auf 94,53 USD), Broadcom (+ 2,55 Prozent auf 250,87 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,45 Prozent auf 10,26 USD) und Micron Technology (+ 2,18 Prozent auf 116,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Intel (-5,14 Prozent auf 20,95 USD), T-Mobile US (-2,60 Prozent auf 230,83 USD), Old Dominion Freight Line (-1,55 Prozent auf 165,29 USD), Ross Stores (-1,51 Prozent auf 137,96 USD) und PepsiCo (-1,48 Prozent auf 129,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 507 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,078 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

