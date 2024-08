Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 17 787,16 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,396 Prozent auf 17 655,52 Punkte an der Kurstafel, nach 17 725,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 573,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 789,72 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Wert von 17 357,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16 920,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 13 590,65 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 20,46 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell VOXX International A (+ 78,25 Prozent auf 5,08 USD), Monolithic Power Systems (+ 4,03 Prozent auf 949,00 USD), FreightCar America (+ 3,34 Prozent auf 6,80 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 3,20 Prozent auf 34,87 USD) und Expedia (+ 3,00 Prozent auf 141,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Landec (-23,97 Prozent auf 4,82 USD), American Woodmark (-10,56 Prozent auf 89,31 USD), Nektar Therapeutics (-8,09 Prozent auf 1,25 USD), Harvard Bioscience (-5,54 Prozent auf 3,07 USD) und Powell Industries (-5,04 Prozent auf 183,12 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 512 802 Aktien gehandelt. Mit 3,088 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

