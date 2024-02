Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 1 701,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,087 Prozent auf 1 699,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 697,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 708,58 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,411 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 714,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 649,60 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 1 744,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,726 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 4,03 Prozent auf 30,95 EUR), Verbund (+ 2,64 Prozent auf 64,25 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,34 Prozent auf 6,04 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,15 Prozent auf 123,60 EUR) und PORR (+ 1,09 Prozent auf 13,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,03 Prozent auf 4,48 EUR), Marinomed Biotech (-2,45 Prozent auf 23,90 EUR), Polytec (-2,36 Prozent auf 3,52 EUR), Frequentis (-1,47 Prozent auf 26,90 EUR) und FACC (-1,40 Prozent auf 6,33 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 160 669 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 21,766 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Semperit lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,01 Prozent.

