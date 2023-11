Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 1 588,48 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der ATX Prime 0,038 Prozent leichter bei 1 586,92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 587,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 576,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 595,58 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,720 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der ATX Prime bei 1 573,51 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 08.08.2023, mit 1 603,95 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, lag der ATX Prime bei 1 584,07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,302 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,16 Prozent auf 28,10 EUR), Flughafen Wien (+ 2,32 Prozent auf 50,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,66 Prozent auf 30,60 EUR), Addiko Bank (+ 1,57 Prozent auf 12,90 EUR) und Lenzing (+ 1,52 Prozent auf 36,85 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Semperit (-4,39 Prozent auf 14,38 EUR), FACC (-3,00 Prozent auf 6,15 EUR), UBM Development (-2,86 Prozent auf 20,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,08 Prozent auf 5,66 EUR) und IMMOFINANZ (-2,02 Prozent auf 18,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 738 902 Aktien gehandelt. Mit 29,687 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at