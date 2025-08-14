Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing von 26 auf 26,5 Euro leicht nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray gleichzeitig beibehalten. Nach unten angepasst wurden hingegen die Ergebnisprognosen, nach der Vorlage der Halbjahreszahlen 2025 des Unternehmens.

Für 2025 wird ein Verlust je Aktie von 1,34 Euro erwartet. Im Folgejahr soll es ein Minus von 0,59 Euro pro Aktie geben und 2027 soll ein Verlust von 0,20 Euro je Titel eingefahren werden. Dividendenausschüttungen soll es den Berenberg-Analysten zufolge für diese drei Geschäftsjahre nicht geben.

Zum Vergleich: Am Donnerstagmittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse bei 26,55 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/prtas

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0046 2025-08-14/12:16