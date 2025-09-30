Lenzing Aktie
|25,10EUR
|-0,05EUR
|-0,20%
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 30,0 Euro auf 28,0 Euro nach unten revidiert. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, wie aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervorgeht.
Das Unternehmen hat eine strategische Überprüfung der Produktionsstätte in Indonesien eingeleitet, wobei die möglichen Optionen bis hin zu einem Verkauf dieses Produktionsstandorts reichen. Dieser Schritt könnte einen Wertminderungsbedarf von bis zu 100 Mio. Euro ergeben.
Der Faserhersteller will zudem am Standort in Oberösterreich 300 Jobs in der Verwaltung abbauen - davon 250 noch bis Jahresende - sowie 300 weitere im Lauf der nächsten zwei Jahre. Diese Maßnahmen sollen zu jährlichen Ersparnissen in Höhe von mehr als 25 Mio. Euro ab dem Jahr 2026 führen, wurde zuletzt bekannt.
Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun minus 3,37 Euro für 2025, sowie plus 0,52 bzw. 1,83 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 1,50 für 2027. Für das Jahr 2025 wird keine Ausschüttung erwartet.
Am Dienstagvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,19 Prozent auf 24,85 Euro.
