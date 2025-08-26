Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 30,0 Euro für die Aktien der heimischen Lenzing bestätigt. Auch die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, wie aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervorgeht.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten minus 0,79 Euro für 2025, sowie plus 0,52 bzw. 1,83 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 1,50 für 2027. Für das Jahr 2025 wird keine Ausschüttung erwartet.

Am Dienstagvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,71 Prozent auf 27,95 Euro.

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

