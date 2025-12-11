Roche Aktie

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Marktbericht 11.12.2025 15:59:01

Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich nachmittags.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,15 Prozent schwächer bei 17 735,18 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,269 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 721,69 Zählern und damit 0,223 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 761,37 Punkte).

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 695,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 778,94 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,311 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 503,42 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 17 048,42 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 15 594,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 14,28 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Feintool International (+ 9,38 Prozent auf 10,50 CHF), MCH (+ 5,71 Prozent auf 3,33 CHF), DocMorris (+ 5,29 Prozent auf 5,87 CHF), Arbonia (+ 4,96 Prozent auf 5,18 CHF) und Straumann (+ 4,36 Prozent auf 95,84 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Evolva (-8,98 Prozent auf 0,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,71 Prozent auf 0,16 CHF), Givaudan (-6,27 Prozent auf 3 097,00 CHF), StarragTornos (-4,75 Prozent auf 28,10 CHF) und LEM (-4,68 Prozent auf 285,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 898 635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,128 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Arbonia AG 5,46 5,41% Arbonia AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 6,14 6,14% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Evolva Holding AG 0,78 -1,01% Evolva Holding AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,60 9,05% Feintool International AG (N) (FIH)
Givaudan AG 3 302,00 0,52% Givaudan AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 -10,56% Leclanche (Leclanché SA)
LEM S.A. 307,00 -3,31% LEM S.A.
MCH 3,46 5,49% MCH
OC Oerlikon Corporation AG 3,35 2,63% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,91 2,11% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 347,60 -2,30% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 29,50 -1,67% StarragTornos Holding
Straumann Holding AG 101,75 4,06% Straumann Holding AG
UBS 36,19 0,08% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 737,49 0,00%

