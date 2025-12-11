Roche Aktie
11.12.2025 15:59:01
Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer
Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,15 Prozent schwächer bei 17 735,18 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,269 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 721,69 Zählern und damit 0,223 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 761,37 Punkte).
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 695,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 778,94 Punkten lag.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,311 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 503,42 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 17 048,42 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 15 594,09 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 14,28 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Feintool International (+ 9,38 Prozent auf 10,50 CHF), MCH (+ 5,71 Prozent auf 3,33 CHF), DocMorris (+ 5,29 Prozent auf 5,87 CHF), Arbonia (+ 4,96 Prozent auf 5,18 CHF) und Straumann (+ 4,36 Prozent auf 95,84 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Evolva (-8,98 Prozent auf 0,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,71 Prozent auf 0,16 CHF), Givaudan (-6,27 Prozent auf 3 097,00 CHF), StarragTornos (-4,75 Prozent auf 28,10 CHF) und LEM (-4,68 Prozent auf 285,00 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 898 635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,128 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
