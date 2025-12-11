SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SPI bewegte sich heute kaum.

Der SPI schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 17 737,21 Punkten ab. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,269 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,223 Prozent schwächer bei 17 721,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 761,37 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 780,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 695,64 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,300 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 503,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der SPI 17 048,42 Punkte auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.12.2024, einen Stand von 15 594,09 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 14,30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 853,14 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Feintool International (+ 11,98 Prozent auf 10,75 CHF), Schlatter Industries (+ 9,95 Prozent auf 21,00 CHF), MCH (+ 6,67 Prozent auf 3,36 CHF), Carlo Gavazzi (+ 5,45 Prozent auf 174,00 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,00 Prozent auf 1,05 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-9,04 Prozent auf 0,16 CHF), Givaudan (-7,72 Prozent auf 3 049,00 CHF), Cicor Technologies (-3,38 Prozent auf 128,50 CHF), ASMALLWORLD (-3,17 Prozent auf 0,61 CHF) und CPH Group (-3,15 Prozent auf 67,60 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 5 209 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 277,128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

