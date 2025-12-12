Starker Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell

Am Freitag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,37 Prozent im Plus bei 17 803,41 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,278 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,081 Prozent auf 17 751,54 Punkte an der Kurstafel, nach 17 737,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 751,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 860,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,072 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 627,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 945,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 616,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,72 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 860,25 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,66 Prozent auf 20,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,45 Prozent auf 0,16 CHF), Cicor Technologies (+ 4,67 Prozent auf 134,50 CHF), BVZ (+ 4,55 Prozent auf 1 150,00 CHF) und UBS (+ 3,76 Prozent auf 34,75 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Evolva (-7,77 Prozent auf 0,76 CHF), Xlife Sciences (-7,48 Prozent auf 23,50 CHF), Carlo Gavazzi (-5,46 Prozent auf 164,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,86 Prozent auf 44,80 CHF) und Kudelski (-3,85 Prozent auf 1,25 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 560 584 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,052 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Relief Therapeutics-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at