Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter

Letztendlich schloss der SPI den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 17 729,15 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,278 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 17 751,54 Punkte an der Kurstafel, nach 17 737,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 860,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 716,23 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,345 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, stand der SPI bei 17 627,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 945,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der SPI einen Wert von 15 616,16 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,25 Prozent aufwärts. Bei 17 860,25 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell BVZ (+ 10,00 Prozent auf 1 210,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,56 Prozent auf 0,65 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,30 Prozent auf 20,15 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 3,95 Prozent auf 52,60 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Xlife Sciences (-14,17 Prozent auf 21,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,33 Prozent auf 0,14 CHF), Logitech (-6,55 Prozent auf 89,08 CHF), Schlatter Industries (-5,71 Prozent auf 19,80 CHF) und Feintool International (-5,58 Prozent auf 10,15 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 010 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 283,052 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

