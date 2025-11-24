Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag gewann der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,25 Prozent auf 17 386,54 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,239 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,544 Prozent fester bei 17 436,69 Punkten in den Handel, nach 17 342,35 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 446,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 330,13 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 039,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 15 591,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,04 Prozent. Bei 17 689,35 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 12,79 Prozent auf 17,28 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,91 Prozent auf 1,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,91 Prozent auf 46,60 CHF), SoftwareONE (+ 5,77 Prozent auf 8,89 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,47 Prozent auf 28,16 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,71 Prozent auf 1,52 CHF), Kudelski (-4,83 Prozent auf 1,28 CHF), lastminutecom (-4,58 Prozent auf 12,50 CHF), Julius Bär (-4,41 Prozent auf 55,92 CHF) und MCH (-4,28 Prozent auf 3,13 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SIG Group-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 28 367 059 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 278,711 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

