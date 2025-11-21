OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

Frühe Anlage 21.11.2025 10:04:50

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OC Oerlikon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,69 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das OC Oerlikon-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 712,968 OC Oerlikon-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 7 911,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,92 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 911,01 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,89 Prozent.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 949,89 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

OC Oerlikon Corporation AG 3,10 -1,84% OC Oerlikon Corporation AG

