OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Frühe Anlage
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,69 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das OC Oerlikon-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 712,968 OC Oerlikon-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 7 911,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,92 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 911,01 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,89 Prozent.
OC Oerlikon wurde am Markt mit 949,89 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,10
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.