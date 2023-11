Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich stärker

Letztendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 15 153,50 Punkten aus dem Handel.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15 066,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 194,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 15 292,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Stand von 16 005,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 13 539,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 7,81 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 3,52 Prozent auf 164,85 EUR), SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 131,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,29 Prozent auf 23,71 EUR), Infineon (+ 1,06 Prozent auf 29,51 EUR) und QIAGEN (+ 1,02 Prozent auf 36,58 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Daimler Truck (-4,62 Prozent auf 28,28 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 91,31 EUR), Porsche Automobil vz (-1,23 Prozent auf 44,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 56,87 EUR) und Porsche (-1,04 Prozent auf 89,38 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 368 904 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 151,219 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at