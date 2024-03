Freundlicher Handel: MDAX notiert schlussendlich im Plus

Am Donnerstag ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 0,86 Prozent auf 26 489,80 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,647 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 26 274,15 Punkte an der Kurstafel, nach 26 264,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 26 274,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 647,66 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 714,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 219,71 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 018,71 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,30 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 5,81 Prozent auf 51,36 EUR), Nordex (+ 4,90 Prozent auf 11,99 EUR), JENOPTIK (+ 4,74 Prozent auf 30,04 EUR), Siltronic (+ 3,76 Prozent auf 86,90 EUR) und LANXESS (+ 3,45 Prozent auf 25,81 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen United Internet (-3,57 Prozent auf 21,08 EUR), EVOTEC SE (-2,55 Prozent auf 13,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,12 Prozent auf 35,08 EUR), Bilfinger SE (-2,02 Prozent auf 42,76 EUR) und CTS Eventim (-1,88 Prozent auf 75,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 6 091 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,386 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

