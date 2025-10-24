KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Cashflow-Prognose für 2025 werde rein technisch aufgrund vorgezogener Investitionen hochgefahren, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im kommenden Jahr sinke sie dann um den entsprechenden Betrag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu KION GROUP AG
