WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

24.10.2025 13:30:27

KION GROUP Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Cashflow-Prognose für 2025 werde rein technisch aufgrund vorgezogener Investitionen hochgefahren, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im kommenden Jahr sinke sie dann um den entsprechenden Betrag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,60 € 		Abst. Kursziel*:
14,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,34%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:30 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 KION GROUP Kaufen DZ BANK
09.10.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
