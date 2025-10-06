KION GROUP Aktie
|57,90EUR
|-0,20EUR
|-0,34%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers dürfte sich im dritten Jahresviertel solide entwickelt haben, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Kennziffern die erwartete Wende bei der Rentabilität ab dem vierten Quartal 2025 stützen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,35 €
|
Abst. Kursziel*:
11,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
