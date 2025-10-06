KION GROUP Aktie

57,90EUR -0,20EUR -0,34%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.10.2025 11:35:39

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers dürfte sich im dritten Jahresviertel solide entwickelt haben, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Kennziffern die erwartete Wende bei der Rentabilität ab dem vierten Quartal 2025 stützen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,35 € 		Abst. Kursziel*:
11,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten