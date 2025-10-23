KION GROUP Aktie

56,10EUR 1,55EUR 2,84%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

23.10.2025 18:33:07

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57,36 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

