Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Aktuell halten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,12 Prozent auf 16 927,62 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,335 Prozent auf 16 963,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 906,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 16 910,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 969,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,659 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 16 010,43 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 28.09.2023, mit 14 702,77 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.12.2022, den Wert von 10 679,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 55,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16 969,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 2,95 Prozent auf 28,57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,41 Prozent auf 149,59 USD), Exelon (+ 1,40 Prozent auf 35,91 USD), Sirius XM (+ 1,19 Prozent auf 5,55 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,18 Prozent auf 146,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Tesla (-2,04 Prozent auf 256,10 USD), Moderna (-1,97 Prozent auf 98,75 USD), Lucid (-1,50 Prozent auf 4,26 USD), Diamondback Energy (-1,13 Prozent auf 156,31 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1,04 Prozent auf 61,59 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 363 501 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,701 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 8,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

