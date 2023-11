Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt am Dienstagmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,86 Prozent auf 15 771,19 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1,69 Prozent auf 15 744,36 Punkte an der Kurstafel, nach 15 482,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 834,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 726,12 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 14 995,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 205,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 11 700,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 45,19 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Zählern.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 13,58 Prozent auf 89,22 USD), Align Technology (+ 6,98 Prozent auf 204,56 USD), Marvell Technology (+ 6,81 Prozent auf 57,09 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 6,79 Prozent auf 55,67 USD) und Illumina (+ 6,77 Prozent auf 99,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Vertex Pharmaceuticals (-0,51 Prozent auf 377,00 USD), O Reilly Automotive (-0,48 Prozent auf 991,11 USD), Baker Hughes (+ 0,03 Prozent auf 34,48 USD), T-Mobile US (+ 0,05 Prozent auf 147,28 USD) und Monster Beverage (+ 0,07 Prozent auf 55,58 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 289 107 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,708 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at