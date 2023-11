Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der NASDAQ 100 verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,21 Prozent stärker bei 15 099,49 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,439 Prozent auf 14 985,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 919,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 149,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 965,29 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,71 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 14 565,62 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 15 353,54 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 10 690,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 39,00 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 8,84 Prozent auf 77,53 USD), Sirius XM (+ 6,45 Prozent auf 4,95 USD), Warner Bros Discovery (+ 6,23 Prozent auf 11,77 USD), Airbnb (+ 6,18 Prozent auf 122,64 USD) und Monster Beverage (+ 5,51 Prozent auf 55,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Fortinet (-12,35 Prozent auf 50,48 USD), Palo Alto Networks (-2,73 Prozent auf 243,53 USD), Atlassian A (-2,48 Prozent auf 176,90 USD), Paychex (-1,79 Prozent auf 110,46 USD) und Baker Hughes (-0,90 Prozent auf 35,19 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 852 358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,559 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at