Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 14 963,87 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,983 Prozent stärker bei 14 923,14 Punkten, nach 14 777,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 14 837,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 970,81 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 199,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.09.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 223,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.12.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10 709,37 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 44,06 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 069,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 100,00 Prozent auf 0,00 USD), Arundel (+ 50,00 Prozent auf 0,15 CHF), Escalon Medical (+ 22,24 Prozent auf 0,30 USD), Cutera (+ 12,84 Prozent auf 2,90 USD) und Donegal Group B (+ 9,35 Prozent auf 14,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil BlackBerry (-13,50 Prozent auf 4,74 CAD), Paychex (-7,01 Prozent auf 118,90 USD), Dixie Group (-4,29 Prozent auf 0,67 USD), Nortech Systems (-3,66 Prozent auf 9,73 USD) und United Therapeutics (-3,21 Prozent auf 218,27 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 283 406 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,798 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 40,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at