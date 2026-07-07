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Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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SPI-Kursentwicklung 07.07.2026 17:59:04

Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus

Kaum bewegt zeigte sich der SPI schlussendlich.

Letztendlich schloss der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 20 202,92 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,524 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,036 Prozent tiefer bei 20 159,74 Punkten, nach 20 166,93 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 308,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 156,66 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SPI mit 18 926,39 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 17 855,12 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 16 603,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,75 Prozent. Bei 20 370,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Perrot Duval SA (+ 12,22 Prozent auf 50,50 CHF), Medartis (+ 6,63 Prozent auf 90,10 CHF), Ascom (+ 5,27 Prozent auf 6,39 CHF), EvoNext (+ 4,48 Prozent auf 2,33 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 4,14 Prozent auf 151,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen GAM (-10,29 Prozent auf 0,06 CHF), INFICON (-7,84 Prozent auf 162,20 CHF), ams-OSRAM (-7,65 Prozent auf 18,11 CHF), Comet (-7,51 Prozent auf 357,00 CHF) und Huber + Suhner (-7,18 Prozent auf 194,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 123 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 299,004 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,60 -0,51% ams-OSRAM AG
Ascom 7,15 6,72% Ascom
Carlo Gavazzi Holding AG 169,00 3,05% Carlo Gavazzi Holding AG
Comet Holding AG 381,20 -1,24% Comet Holding AG
Curatis AG 23,00 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,38 -4,80% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 8,20% GAM AG
Huber + Suhner AG 210,00 0,00% Huber + Suhner AG
INFICON HOLDING AG 173,20 -9,32% INFICON HOLDING AG
Logitech S.A. 84,88 -0,33% Logitech S.A.
Medartis Holding AG 91,00 1,00% Medartis Holding AG
Perrot Duval SA 50,50 0,00% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 370,80 -0,64% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 45,18 0,24% UBS

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SPI 20 020,50 -0,90%

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