Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|SPI-Kursentwicklung
|
07.07.2026 17:59:04
Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus
Letztendlich schloss der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 20 202,92 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,524 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,036 Prozent tiefer bei 20 159,74 Punkten, nach 20 166,93 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 308,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 156,66 Punkten lag.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SPI mit 18 926,39 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 17 855,12 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 16 603,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,75 Prozent. Bei 20 370,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Perrot Duval SA (+ 12,22 Prozent auf 50,50 CHF), Medartis (+ 6,63 Prozent auf 90,10 CHF), Ascom (+ 5,27 Prozent auf 6,39 CHF), EvoNext (+ 4,48 Prozent auf 2,33 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 4,14 Prozent auf 151,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen GAM (-10,29 Prozent auf 0,06 CHF), INFICON (-7,84 Prozent auf 162,20 CHF), ams-OSRAM (-7,65 Prozent auf 18,11 CHF), Comet (-7,51 Prozent auf 357,00 CHF) und Huber + Suhner (-7,18 Prozent auf 194,00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 123 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 299,004 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI in Grün (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.06.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Perrot Duval SA
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|19,60
|-0,51%
|Ascom
|7,15
|6,72%
|Carlo Gavazzi Holding AG
|169,00
|3,05%
|Comet Holding AG
|381,20
|-1,24%
|Curatis AG
|23,00
|0,00%
|EvoNext Holdings AG
|2,38
|-4,80%
|GAM AG
|0,07
|8,20%
|Huber + Suhner AG
|210,00
|0,00%
|INFICON HOLDING AG
|173,20
|-9,32%
|Logitech S.A.
|84,88
|-0,33%
|Medartis Holding AG
|91,00
|1,00%
|Perrot Duval SA
|50,50
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|370,80
|-0,64%
|UBS
|45,18
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 020,50
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX tief im Minus -- Wall Street startet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.