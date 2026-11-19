Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,13 Prozent höher bei 3 997,65 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,268 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,385 Prozent stärker bei 3 968,05 Punkten, nach 3 952,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 968,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 998,70 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 010,90 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 4 059,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,30 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 179,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,64 Prozent auf 33,36 EUR), Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 57,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 50,60 EUR) und SMA Solar (+ 3,96 Prozent auf 47,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), United Internet (-0,24 Prozent auf 24,52 EUR), ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 83,30 EUR), IONOS (-0,23 Prozent auf 34,50 EUR) und SAP SE (-0,18 Prozent auf 193,58 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 351 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 227,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at