TecDAX
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-0,65 %
|TecDAX-Performance im Blick
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19.11.2026 09:28:31
Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus
Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,13 Prozent höher bei 3 997,65 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,268 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,385 Prozent stärker bei 3 968,05 Punkten, nach 3 952,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 968,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 998,70 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 010,90 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 4 059,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,30 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 179,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,64 Prozent auf 33,36 EUR), Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 57,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 50,60 EUR) und SMA Solar (+ 3,96 Prozent auf 47,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), United Internet (-0,24 Prozent auf 24,52 EUR), ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 83,30 EUR), IONOS (-0,23 Prozent auf 34,50 EUR) und SAP SE (-0,18 Prozent auf 193,58 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 351 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 227,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,72
|-0,28%
|ATOSS Software AG
|81,50
|-2,86%
|freenet AG
|23,80
|-2,62%
|Infineon AG
|48,49
|-1,67%
|IONOS
|34,48
|-0,06%
|OHB SE
|179,00
|5,67%
|SAP SE
|185,30
|-3,36%
|Siltronic AG
|53,50
|-3,43%
|SMA Solar AG
|45,06
|-0,62%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,22
|-3,04%
|TeamViewer
|4,43
|-2,81%
|United Internet AG
|24,18
|-1,39%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|21,30
|-5,25%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 927,10
|-0,65%
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.