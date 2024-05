Freundlicher Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50

Für den Euro STOXX 50 ging es am Donnerstagabend aufwärts.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent stärker bei 5 052,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,272 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,374 Prozent tiefer bei 5 019,32 Punkten, nach 5 038,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 057,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 013,77 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,67 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.04.2024, den Stand von 4 990,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 715,87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 323,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,30 Prozent auf 36,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,89 Prozent auf 441,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,72 Prozent auf 38,97 EUR), Stellantis (+ 1,52 Prozent auf 20,11 EUR) und Siemens (+ 1,38 Prozent auf 184,08 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,82 Prozent auf 68,35 EUR), Allianz (-3,76 Prozent auf 263,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,58 Prozent auf 3,57 EUR), Ferrari (-0,33 Prozent auf 375,81 EUR) und UniCredit (+ 0,03 Prozent auf 35,95 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 735 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 392,811 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

