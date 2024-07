FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt mittags zu

Das macht das Börsenbarometer in London mittags.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,60 Prozent auf 8 169,58 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,533 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 121,20 Punkten, nach 8 121,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 121,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 174,10 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,067 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 03.06.2024, einen Stand von 8 262,75 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 7 937,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 527,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 3,48 Prozent auf 5,71 GBP), Croda International (+ 2,48 Prozent auf 40,57 GBP), Barclays (+ 2,37 Prozent auf 2,16 GBP), easyJet (+ 2,35 Prozent auf 4,55 GBP) und Entain (+ 2,32 Prozent auf 6,33 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen JD Sports Fashion (-2,68 Prozent auf 1,14 GBP), 3i (-0,82 Prozent auf 30,20 GBP), Coca-Cola HBC (-0,62 Prozent auf 26,67 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,54 Prozent auf 18,35 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-0,52 Prozent auf 4,37 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20 632 174 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 225,174 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

