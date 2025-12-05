Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Index-Bewegung
|
05.12.2025 09:29:02
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen
Am Freitag steht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,20 Prozent im Plus bei 9 729,99 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,795 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 709,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 735,29 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,097 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 777,08 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 9 208,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 349,38 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,80 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 9,48 Prozent auf 2,02 GBP), Antofagasta (+ 2,35 Prozent auf 30,51 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,06 Prozent auf 158,55 GBP), Rightmove (+ 1,72 Prozent auf 5,32 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,65 Prozent auf 11,09 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BP (-2,46 Prozent auf 4,54 GBP), Beazley (-1,09 Prozent auf 7,72 GBP), BAE Systems (-1,07 Prozent auf 16,69 GBP), Frasers Group (-0,99 Prozent auf 6,97 GBP) und Severn Trent (-0,92 Prozent auf 27,90 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 016 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,982 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Kroger pays Ocado $350mn for paring back automated warehouses partnership (Financial Times)
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BAE Systems plcmehr Analysen
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,20
|1,12%
|Antofagasta plc
|33,73
|0,87%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|154,45
|-0,26%
|BAE Systems plc
|19,08
|-2,13%
|Beazley PLC
|8,65
|-1,70%
|BP plc (British Petrol)
|5,17
|-2,67%
|Flutter Entertainment
|178,15
|0,79%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,68
|-2,60%
|Legal & General plc
|2,75
|-4,51%
|Ocado Group PLC
|2,18
|4,86%
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,05
|1,68%
|Rolls-Royce Plc
|12,48
|-0,95%
|Severn Trent plc
|31,80
|-0,63%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 667,01
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.