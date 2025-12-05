FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

Am Freitag steht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,20 Prozent im Plus bei 9 729,99 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,795 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 709,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 735,29 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,097 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 777,08 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 9 208,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 349,38 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,80 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 9,48 Prozent auf 2,02 GBP), Antofagasta (+ 2,35 Prozent auf 30,51 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,06 Prozent auf 158,55 GBP), Rightmove (+ 1,72 Prozent auf 5,32 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,65 Prozent auf 11,09 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BP (-2,46 Prozent auf 4,54 GBP), Beazley (-1,09 Prozent auf 7,72 GBP), BAE Systems (-1,07 Prozent auf 16,69 GBP), Frasers Group (-0,99 Prozent auf 6,97 GBP) und Severn Trent (-0,92 Prozent auf 27,90 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 016 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,982 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

