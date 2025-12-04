Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Index im Blick
|
04.12.2025 15:59:41
LSE-Handel: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen
Um 15:42 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 9 708,59 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,797 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 692,08 Punkte an der Kurstafel, nach 9 692,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 674,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 721,69 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,123 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 9 714,96 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 9 216,87 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 04.12.2024, mit 8 335,81 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,54 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 6,64 Prozent auf 1,84 GBP), 3i (+ 4,67 Prozent auf 31,39 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,57 Prozent auf 69,60 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,42 Prozent auf 0,81 GBP) und RS Group (+ 3,08 Prozent auf 6,20 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Entain (-3,54 Prozent auf 7,58 GBP), Frasers Group (-3,11 Prozent auf 7,01 GBP), Auto Trader Group (-1,93 Prozent auf 6,10 GBP), SSE (-1,89 Prozent auf 21,85 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,68 Prozent auf 3,84 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 377 242 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,611 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Die 3i-Aktie hat mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
