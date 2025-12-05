Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

FTSE 100-Performance im Fokus 05.12.2025 12:26:48

Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester

Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester

Der FTSE 100 verbucht derzeit Zuwächse.

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 9 734,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,795 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 709,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 738,26 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,146 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 777,08 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 9 208,21 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 349,38 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,85 Prozent aufwärts. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 5,14 Prozent auf 1,94 GBP), 3i (+ 3,08 Prozent auf 32,50 GBP), Melrose Industries (+ 2,99 Prozent auf 6,00 GBP), Burberry (+ 2,76 Prozent auf 12,47 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,58 Prozent auf 0,83 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil BP (-2,43 Prozent auf 4,54 GBP), Airtel Africa (-2,03 Prozent auf 3,08 GBP), Vodafone Group (-0,92 Prozent auf 0,94 GBP), Imperial Brands (-0,88 Prozent auf 32,71 GBP) und Whitbread (-0,79 Prozent auf 23,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 11 621 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Melrose Industries PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Imperial Brands plcmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,20 1,12% 3i plc
Airtel Africa 3,38 -4,52% Airtel Africa
Associated British Foods plc 24,00 0,00% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 154,45 -0,26% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 5,17 -2,67% BP plc (British Petrol)
Burberry plc 14,08 2,48% Burberry plc
Imperial Brands plc 37,25 -1,19% Imperial Brands plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,93 2,20% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,75 -4,51% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,11 -0,90% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,74 1,54% Melrose Industries PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,18 4,86% Ocado Group PLC
Vodafone Group PLC 1,07 -2,24% Vodafone Group PLC
Whitbread PLC 27,04 -1,78% Whitbread PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 667,01 -0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

