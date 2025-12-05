Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 9 734,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,795 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 709,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 738,26 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,146 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 777,08 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 9 208,21 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 349,38 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,85 Prozent aufwärts. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 5,14 Prozent auf 1,94 GBP), 3i (+ 3,08 Prozent auf 32,50 GBP), Melrose Industries (+ 2,99 Prozent auf 6,00 GBP), Burberry (+ 2,76 Prozent auf 12,47 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,58 Prozent auf 0,83 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil BP (-2,43 Prozent auf 4,54 GBP), Airtel Africa (-2,03 Prozent auf 3,08 GBP), Vodafone Group (-0,92 Prozent auf 0,94 GBP), Imperial Brands (-0,88 Prozent auf 32,71 GBP) und Whitbread (-0,79 Prozent auf 23,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 11 621 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at