Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester
Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 9 734,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,795 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 709,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 738,26 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,146 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 777,08 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 9 208,21 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 349,38 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,85 Prozent aufwärts. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 5,14 Prozent auf 1,94 GBP), 3i (+ 3,08 Prozent auf 32,50 GBP), Melrose Industries (+ 2,99 Prozent auf 6,00 GBP), Burberry (+ 2,76 Prozent auf 12,47 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,58 Prozent auf 0,83 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil BP (-2,43 Prozent auf 4,54 GBP), Airtel Africa (-2,03 Prozent auf 3,08 GBP), Vodafone Group (-0,92 Prozent auf 0,94 GBP), Imperial Brands (-0,88 Prozent auf 32,71 GBP) und Whitbread (-0,79 Prozent auf 23,75 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 11 621 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,20
|1,12%
|Airtel Africa
|3,38
|-4,52%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|154,45
|-0,26%
|BP plc (British Petrol)
|5,17
|-2,67%
|Burberry plc
|14,08
|2,48%
|Imperial Brands plc
|37,25
|-1,19%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,93
|2,20%
|Legal & General plc
|2,75
|-4,51%
|Lloyds Banking Group
|1,11
|-0,90%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,74
|1,54%
|Ocado Group PLC
|2,18
|4,86%
|Vodafone Group PLC
|1,07
|-2,24%
|Whitbread PLC
|27,04
|-1,78%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 667,01
|-0,45%
